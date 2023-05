Npsg chiude con un’altra sconfitta: “Partiti con l’obbiettivo salvezza, stagione altamente positiva per tre quarti”

Finisce con la sesta sconfitta consecutiva la stagione della Nuova pallavolo San Giovanni Trading Logistic. Sei risultati negativi, per quanto arrivati a salvezza acquisita, l’ultimo dei quali maturato in trasferta con la Pvlcerealterra Ciriè ; tre set a zero il risultato finale. Una partita che ha visto coach Parisi ruotare tutti gli elementi della Npsg a disposizione – fuori causa Lanzoni, infortunato, e Marini, squalificato.

La compagine spezzina chiude al sesto posto del girone A della Serie B di pallavolo maschile. “Una stagione partita con l’obbiettivo di raggiungere la salvezza e che va considerata altamente positiva per tre quarti di campionato; sicuramente da rivedere l’ultima parte”, commentano dalla società, che sottolinea altresì miglioramenti individuali e di squadra. “Vittorie, nei due derby, contro Parella, Alba, S.Anna e Novi tutte in trasferta, prestazioni come contro Canavese, Ongina ed Aqui, non si possono dimenticare ed è da questo livello che si deve ripartire alzando magari un po’ l’asticella degli obbiettivi. Splendido il lavoro fatto dallo staff tecnico magistralmente guidato da coach Parisi, la vera guida per collaboratori, atleti e anche per la stessa società. La sua riconferma è stato il primo e più importante tassello nonché la dimostrazione tangibile che la strada imboccata è quella giusta”, commentano ancora dalla Npsg, che ringrazia sentitamente tifosi, appassionati e sponsor, dando l’appuntamento a settembre.

