Ossa ritrovate a Casella, potrebbero essere di Maria Imparato: la procura apre un fascicolo e le invia al Ris di Parma

Genova. Prima lo scorso agosto il ritrovamento di una mandibola, certamente umana in quanto presenta una capsula dentaria, poi a marzo il ritrovamento di altre ossa nella stessa zona da parte del giornalista della trasmissione Chi l’ha visto, inviato a Casella proprio per ritornare sul tema del precedente ritrovamento.

Ora la Procura di Genova ha deciso di riunire in un unico fascicolo entrambi i ritrovamenti e di inviare le ossa al Ris di Parma perché siano esaminate. Il sostituto procuratore Valentina Grosso ha aperto un fascicolo per “istigazione al suicidio”, un’ipotesi di reato scelta per poter effettuare gli accertamenti.

Il Ris dovrà in primo luogo stabilire se si tratti di ossa umane e nel caso se appartengano a un uomo o a una donna. E se si tratterà di ossa umane la Procura dovrà chiedere al Ris di estrarre il Dna.

