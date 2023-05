Porto, avvicendamento in Lsct: Gasselin pronto a subentrare a Scalisi nel ruolo di amministratore delegato

Nuovo cambio della guardia in vista alla guida di Lsct. Stando a quanto appreso da CDS, infatti, nel corso di un consiglio di amministrazione di Contship Italia riunitosi la scorsa settimana si sarebbero concretizzati i passaggi per un avvicendamento che era nell’aria da qualche tempo. Su impulso della presidente e amministratrice delegata del gruppo, Cecilia Eckelmann Battistello, il numero uno del terminal, Alfredo Scalisi, sarebbe stato rimosso dal board e gli sarebbe stato revocato l’incarico di amministratore delegato di Lsct e degli altri terminal controllati in Italia e nel Mediterraneo, mantenendolo però all’interno dei quadri dirigenziali di Lsct, la società che vede Contship e Msc alleate nella gestione dei traffici portuali nello scalo spezzino. Una nomina, quella di Scalisi, che risale al maggio del 2020.

Al suo posto sarebbe già pronto a subentrare Matthieu Gasselin, amministratore delegato di Hannibal e Sogemar, società che gestiscono la logistica a terra del gruppo controllato dalla tedesca Eurokai.

L’articolo Per la Sampdoria sconfitta a Udine e retrocessione, l’Empoli batte la Salernitana e vede la salvezza proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com