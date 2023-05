Rapallo: sabato 13 giornata dell’infermiere, una tavola rotonda

Dal Centro aiuto alla Vita

Presso la Casa del Volontario dell’Ospedale NS di Montallegro in Rapallo, sabato 13 maggio alle ore 10.00 si terrà la celebrazione della Giornata internazionale dell’infermiere 2023.

L’incontro “Tavola rotonda”, che ha il Patrocinio della ASL 4, è comunemente organizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova, dal Centro di Aiuto alla Vita di Rapallo e Santa Margherita Ligure e da Telefono Donna Centro Antiviolenza, CIF.

Si tratta di un confronto per meglio continuare ad operare e comunicare con chi si occupa di prevenzione sulla violenza di genere, in primis su donne e bambini.

Gli infermieri da anni sono impegnati attivamente su questo fronte, compresa la prevenzione della violenza sugli operatori sanitari.

Riteniamo che sia utile riflettere su come implementare e fare sempre meglio Rete sul nostro territorio, in un periodo in cui il fenomeno della Violenza su Donne e Bambini e sugli operatori sanitari che sono al servizio dei cittadini si è particolarmente acuito raggiungendo nei fatti di cronaca situazioni di allarme sociale.

Insieme ai medici e a tutto il personale sanitario, gli infermieri sono particolarmente esposti, TDCA e CAV quotidianamente danno supporto a donne e bambini in situazioni di disagio ed emergenza.

L’incontro è aperto al pubblico.

