Regione, progetti welfare: 20mila beneficiari e 900 volontari

Liguria. Presentati oggi al Palazzo Ducale di Genova i risultati delle iniziative di co-progettazione nel settore del sociale promosse da Regione Liguria nell’ambito del Patto di Sussidiarietà, con la collaborazione del Forum del Terzo settore. Al centro della giornata di lavoro, la Valutazione di Impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo Settore, oltre a focus dedicati agli interventi e ai risultati raggiunti dalle progettazioni avviate in Liguria attraverso lo strumento del Patto di Sussidiarietà.

“Nel campo della co-progettazione, una formula ormai nota in Italia ma utilizzata per la prima volta proprio dalla Regione Liguria, abbiamo raggiunto numeri importanti – spiega l’assessore alle Politiche sociale e Terzo settore di Regione Liguria, Giacomo Giampedrone – che dimostrano un grande coinvolgimento di tutto il tessuto sociale: si parla di quasi 20mila soggetti beneficiari e di circa 900 volontari impiegati. Per i prossimi anni, in sinergia con il Forum del Terzo Settore, abbiamo in programma di puntare ancora di più sul questo strumento, vista la grande efficacia dimostrata a partire dalla flessibilità e dalla capacità di adattamento alle esigenze di destinatari ed associazioni coinvolte: una formula vincente, che ha permesso di avviare una collaborazione fruttuosa con volontari ed enti. Vogliamo dare anche un forte segnale organizzando momenti di formazione dedicati al Terzo Settore, che insieme a Regione gioca un ruolo fondamentale della creazione di opportunità”.

