Rfi: interventi sulla linea Genova-Milano, bus sostitutivi sulla Torino-Savona

Liguria. Cantieri aperti per lavori di potenziamento infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana (capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS).

Per consentire gli interventi la circolazione ferroviaria sarà interrotta nei fine settimana 13-14 e 20-21 maggio sulla linea Milano-Genova fra le stazioni di Pavia e Bressana; durante l’interruzione saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria al Ponte sul fiume Po. In particolare, verranno eseguiti lavori di rinnovo binari che prevedono l’installazione di innovativi dispositivi per mitigare i fenomeni di dilatazione termica.

» leggi tutto su www.ivg.it