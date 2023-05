Salvarsi è ancora possibile, ma ora serve un’impresa. La corsa dello Spezia è sul Lecce

Il gol di Ngonge che ha deciso Lecce-Verona ha definitivamente gettato nel baratro uno Spezia che già aveva fatto di tutto per complicarsi da solo la vita. Per la prima volta in stagione, le aquile si ritrovano in solitaria al terzultimo posto in classifica e con quattro giornate dalla fine il rischio retrocessione si fa sempre più concreto. Il ko di Cremona ha inoltre dato nuove speranze ai grigiorossi di Ballardini, per cui però sembra piuttosto difficile recuperare sei punti al Verona a quattro giornate dalla fine. Il terzultimo posto, dunque, dovrebbe essere cosa per tre squadre: lo Spezia, che al momento sembra la favorita a scendere, il Verona e il Lecce, su cui le aquile di Semplici dovranno provare a fare la corsa, nonostante il gap di quattro punti.

I salentini vivono una situazione molto simile a quella che si vive in Via Melara. Dopo un campionato piuttosto tranquillo, negli ultimi due mesi i giallorossi sono entrati in un tunnel da cui non sembrano riuscire ad uscire. La piazza è in contestazione, dopo il ko di ieri contro il Verona la curva ha intonato cori contro la squadra e la dirigenza, che si sono ripetuti anche nelle scorse settimane a seguito delle nove sconfitte nelle ultime undici gare, ma i quattro punti di vantaggio sullo Spezia restano comunque un bottino molto importante. Ci sarà, però, lo scontro diretto al Via del Mare, l’ultima chance per tenere aggrappato alla Serie A uno Spezia che ha residue speranze di farcela. Sulla carta è ancora possibile, vincendo a Lecce e recuperando un punto ai pugliesi nelle altre tre gare ecco che aprirebbe le porte allo spareggio, introdotto proprio in questa stagione, ma a spingere in senso negativo è il momento dello Spezia, sconfortato dagli ultimi risultati e con tante, troppe assenze che stanno pesando e hanno inciso sul cammino della squadra di Semplici.

