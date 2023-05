Genova. Dopo la festa per la promozione, i tifosi genoani sono tornati nuovamente in piazza per ‘celebrare‘ la retrocessione della Sampdoria, arrivata oggi con la sconfitta patita dai blucerchiati a Udine.

Centinaia di persone si sono riversate in piazza Alimonda, cuore del tifo organizzato genoano: fuochi d’artificio, canti, cori e tanti sfottò nei confronti dei cugini, che tornano nella serie cadetta dopo 11 anni di Serie A.

