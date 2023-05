Sampdoria in Serie B, Stankovic: “Dolore perché la Samp è bella dentro e fuori”

La Sampdoria retrocede in Serie B a seguito della sconfitta contro l’Udinese. Mister Dejan Stankovic si è presentato visibilmente provato ai microfoni di Dazn: “Provo un dispiacere e una tristezza enormi – esordisce il mister serbo -. Ci sentiamo tutti male. So che un doriano non vuole accettare questo giorno. Abbiamo lottato con dignità in campo e i tifosi in tribuna ci sono sempre stati vicini”.

“Questa società – prosegue – merita di più perché è bella da fuori ed è bella anche dentro. Tutte le persone con cui sto lavorando sono grandissime persone. Auguro che questa situazione si risolva, questa società merita ogni bene”

