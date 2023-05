‘Santa’: nuovo premio di poesia, “La bellezza rimane”

Da Roberto Malini

È nato un nuovo concorso letterario, il Premio Internazionale di Poesia “La bellezza rimane”. È nato dal sogno di alcune persone che credono nel potere della bellezza, contraltare di ciò che non ne possiede, perché non si rigenera, non risplende, non fa dono di sé. “È talmente comune nei discorsi e negli scritti, la parola “bellezza” – spiega il presidente della giuria Roberto Malini – che molti di noi hanno smesso di chiedersi cosa sia. Il termine italiano deriva dal latino bĕllus, connesso alla grazia, alla piacevolezza, a ciò che è bene. Anne Frank, la giovane scrittrice ebrea tedesca vittima della Shoah, scrisse nel suo Diario che la bellezza non muore mai: ‘Non penso a tutta la miseria, ma alla bellezza che rimane’. Ed è così, perché ‘bellezza’ è la nostra percezione di ciò che esiste attraverso cicli che ci appaiono eterni: le galassie, le stelle, le montagne, il mare, le foreste, la vita. Bellezza è l’universo, con il suo mistero. La poesia, l’arte sono come inni o preghiere di fronte alla bellezza, che è madre di ogni cosa, di ogni creatura che è stata, è e sarà. Omero, Saffo, Virgilio, Dante, Shakespeare, Dickinson, Whitman hanno ricordato all’umanità la bellezza, celebrandone il valore, l’energia, la sintesi di luce e possibilità”.

