Tornano le visite degli studenti all’Unità Spinale di Pietra Ligure: “Occasione per sensibilizzare i giovani alla diversità”

Pietra Ligure. Riprendono i contatti tra le scuole e l’Unità Spinale di Pietra Ligure, sospesi in precedenza a causa della pandemia da Covid. Giovedì scorso una scolaresca dell’Istituto salesiano Madonna degli Angeli di Alassio ha fatto visita nella struttura sanitaria.

“Facilitare il rapporto con il mondo esterno da parte delle persone con lesione al midollo spinale ricoverate è uno degli obiettivi che, da sempre, caratterizzano il progetto riabilitativo portato avanti dal team del reparto – spiega Antonino Massone, direttore della struttura -. Per i pazienti è fondamentale che tale rapporto sia recuperato gradualmente e preferibilmente già durante il periodo di degenza. Le uscite dal reparto, prima in compagnia del fisioterapista e poi insieme ai familiari, sono organizzate proprio con questo obiettivo. Analogamente è importante che i pazienti trovino un ambiente sociale ricettivo, sia per quel che riguarda l’assenza di barriere architettoniche, sia per ciò che concerne la predisposizione d’animo dei cittadini rispetto alla diversità ed alla disabilità”.

