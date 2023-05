Tragico incidente a Marinella, muore motociclista 23enne

Tragico incidente stradale nel pomeriggio a Marinella di Sarzana dove ha perso la vita un 23enne di Carrara. Il fatto è avvenuto sulla litoranea dove il giovane stava procedendo in direzione Toscana a bordo delle sua moto quando – secondo una prima ricostruzione – per cause ancora da accertare si sarebbe scontrato con un’auto. Le tre persone che si trovavano a bordo del veicolo sono rimaste praticamente illese mentre le conseguenze per il ragazzo sono state da subito disperate dato che i tentavi di rianimarlo sono stati vani. Poco dopo le 16, quando è avvenuto lo scontro, sul posto sono subito arrivati soccorritori, Carabinieri e Polizia Locale di Sarzana che sono ancora al lavoro per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

