Vado ai playoff, Tarabotto esalta la squadra: “Bellissima annata, sono contentissimo”

Vado Ligure. Ieri pomeriggio, presso l’impianto “Ferruccio Chittolina”, Vado e Pinerolo si sono affrontate in occasione della trentottesima giornata del campionato di Serie D (Girone A). Il match, una gara in cui Marco Didu ha scelto di dare spazio alle proprie seconde linee, è terminato sul punteggio di 1-1.

Nel post gara non sarebbe potuto mancare un commento da parte di Franco Tarabotto, presidente del Vado mostratosi raggiante: “È stata una bellissima annata, sono contentissimo. La partita di oggi la definirei divertente. Per quanto riguarda l’anno del Vado è tutto positivo, non ci vedo niente di negativo. Abbiamo raggiunto i playoff e questo per noi è un motivo di orgoglio. L’anno prossimo dovremmo provare a migliorare ancora, più di così non è facile però. Mi accontenterei di fare un campionato come quest’anno”.

