Al Chiabrera di Savona “La fabbrica sul mare”, nuovo spettacolo del Liceo Scientifico Grassi

Savona. Sabato 13 maggio, alle ore 21, debutterà il nuovo spettacolo del Liceo Scientifico O. Grassi intitolato: “La fabbrica sul mare”.

Quest’anno il laboratorio teatrale “La storia in scena”, ideato dal prof. Angelo Maneschi e ora coordinato dal prof. Andrea Cipollone, con la regia del Prof. Jacopo Marchisio, si è occupato dell’avvio del processo di de-industrializzazione avvenuto a Savona a cavallo tra gli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento. Il discorso potrebbe valere anche per altre città italiane. In quel periodo il piano Sinigaglia, più volte citato nello spettacolo, aveva prodotto una forte ondata di licenziamenti, riducendo drasticamente il ruolo dell’industria siderurgica savonese che si rimpicciolirà sempre più fino alla sua definitiva chiusura negli anni ‘90. L’ex Italsider è stata non solo una fabbrica ma, per molte generazioni, ha rappresentato una comunità operaia e cittadina: basti pensare agli scioperi del I marzo del 1944, che rivendicavano la libertà contro il nazifascismo e a seguito dei quali molti savonesi furono deportati nei campi di concentramento, oppure al periodo delle Brigate Rosse negli anni ‘80 quando i lavoratori organizzavano le ronde in città per difenderla dal pericolo delle bombe. Fu una collettività di lavoro, ma anche di intenti e valori che lo spettacolo, attraverso la sceneggiatura e i personaggi, cerca di mettere in luce.

» leggi tutto su www.ivg.it