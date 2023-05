Alessandra Mele incanta sul palco dell’Eurovision 2023: passa il turno per gareggiare in finale

Pietra Ligure/Norvegia. Ha tenuto con il fiato sospeso l’esito del televoto per le sorti della ‘nostra’ Alessandra Mele all’Eurovision 2023. Poi il verdetto che aspettavamo: la giovane cantante nata a Pietra Ligure e cresciuta a Cisano sul Neva, oggi con cittadinanza norvegese, è passata al turno e accede alla fase finale di sabato sera.

Entra così ancora più nel vivo l’avventura della giovane Alessandra Mele. Questa sera è salita sul palco dell’Eurovision 2023 per prima e ha incantato il pubblico con la sua “Queen of the Kings”.

