Assi di forza in Valbisagno, passa la mozione in municipio. Le opposizioni: “Pura propaganda su un progetto imposto ai cittadini”

Genova. “Solo uno, su otto emendamenti presentati, alla mozione del centrodestra è stato accolto dalla maggioranza, commenta ironicamente Passadore (Capogruppo PD del Municipio IV) “l’emendamento in cui si corregge un banale errore di battitura ma che lascia trapelare in maniera lampante il vero scopo della mozione: la propaganda”. L’assurda caparbietà nel voler portare in votazione una mozione sui 4 Assi che all’interno contiene continui riferimenti allo Skymetro è pura propaganda che inficia il vero scopo di una mozione condivisa: raccogliere le istanze di cittadini e commercianti, a cui viene imposto invece un progetto calato dall’alto”.

Con queste parole inizia il comunicato stampa congiunto sottoscritto dai gruppi consiliari municipali della minoranza (Pd, M5s e Valbisagno Insieme) in commento alla seduto di lunedì pomeriggio del parlamentino del municipio Media Valbisagno, dove è stata approvata, non senza polemiche, una mozione della maggioranza che prevede la richiesta di alcune modifiche al progetto del Comune di Genova sull’asse di forza della vallata.

