Avvistamento rarissimo nel Mar Ligure: una balenottera minore nuota al largo di Imperia

Imperia. Il mese di maggio per la fauna del Mar Ligure di Ponente è iniziato all’insegna delle curiosità e di avvistamenti unici. Se nella zona del savonese proseguono gli avvistamenti della megattera, oggi 9 maggio 2023, il team di ricercatori di Delfini Del Ponente si è imbattuto in un’altra specie occasionale per il Mar Mediterraneo: la balenottera minore.

«Eravamo usciti in mare per monitorare la presenza di tursiopi ed altri cetacei nelle acque del Ponente Ligure durante una delle nostre uscite di ricerca, quando abbiamo avvistato una balenottera a circa 2 miglia da Capo Nero – spiega Davide Ascheri, ricercatore di Delfini Del Ponente – Abbiamo iniziato subito a capire che si trattasse di un animale più piccolo della solita balenottera comune e infatti, analizzando bene la conformazione, soprattutto le dimensioni e la colorazione tipica delle pinne laterali, ci siamo accorti che eravamo davanti a qualcosa di inaspettato: una balenottera minore. L’animale si stava alimentando con immersioni brevi e questo ci ha permesso di raccogliere moltissimi dati sul comportamento, cicli respiratori e materiale fotografico».

» leggi tutto su www.riviera24.it