Sanremo. Vigili del fuoco in azione per domare un incendio in strada La Colla a Coldirodi.

Intorno alle 22 un’autovettura è andata a fuoco, per cause da accertare e le fiammo hanno interessato anche delle sterpaglie, propagandosi. Sul posto operano i pompieri del distaccamento matuziano. Presenti i carabinieri della Compagnia di Bordighera.

