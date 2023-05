Convenzione manutenzione Tramonti, Natale e Montefiori: “Iniziativa vecchia di dieci anni, il Comune la sbandiera come novità”

E’ stata rinnovata la convenzione tra Comune della Spezia, Parco nazionale delle Cinque Terre ed associazioni del territorio per la manutenzione dell’area di Tramonti.

“Convenzione sbandierata come una nuova iniziativa da parte dell’amministrazione comunale spezzina, mentre tale intesa risale ad oltre dieci anni fa, identica anche negli impegni finanziari”. Intervengono così il consigliere regionale Davide Natale e il consigliere comunale Andrea Montefiori del Partito democratico che proseguono: “Il Comune capoluogo, infatti, impegna 20mila euro, come avviene annualmente da molto tempo. Iniziativa sicuramente meritoria, ma purtroppo non associata ad una programmazione di investimenti e di interventi finalizzati ad incidere significativamente sulle serie problematiche di dissesto che interessano una meravigliosa porzione del capoluogo. Il progetto Tramonti, che consisteva appunto in un lavoro costante di monitoraggio, programmazione e realizzazione degli interventi di miglioramento e messa in sicurezza del territorio, nonché della continua ricerca di finanziamenti dedicati, è stato abbandonato senza un valido motivo e un’alternativa”.

“Gli ultimi interventi rilevanti risalgono alle precedenti amministrazioni – proseguono dal Pd -. Oggi quel territorio,lasciato a sè stesso, si sta consumando poco a poco. Molte aree sono ormai inaccessibili,anche per coloro che vorrebbero solcarle per curarlo e manutenerlo. Non potervi accedere significa condannarlo definitivamente. Alcune idee utili e interessanti, come quella della costituzione di una fondazione dei proprietari delle terre e delle abitazioni di Monesteroli, rischiano di non avere senso se non se ne consente accesso e transito. Oggi Fossola, Monesteroli, Schiara ed il Persico sono interessati da frane e smottamenti che li rendono fragili e, come nel caso di Monesteroli , isolati ed a forte rischio di incolumità per chi vi si avventura. In più occasioni abbiamo proposto di utilizzare i molti finanziamenti contro il dissesto idrogeologico che sono a disposizione delle Amministrazioni (esempio quali Psr e Pnrr), per mettere in campo un’iniziativa volta a cogliere opportunità irripetibili per mettere in sicurezza un’area di immenso pregio. Purtroppo, anche in questo caso, si è scelto di non scegliere o non se ne è stati capaci per totale assenza di idee, iniziativa e incapacità nell’individuare le priorità. Un sindaco che non ha un disegno organico per la città non è nemmeno in grado di comprendere cosa sia o meno fondamentale per la città stessa. Nel bilancio del comune capoluogo i pochi interventi previsti sulla zona di Tramonti vengono finanziati con alienazioni e oneri di urbanizzazione, cioè risorse la cui disponibilità il più delle volte non si concretizza,perché legate a eventi che molto spesso non si verificano, quali la vendita di patrimonio pubblico. Più semplice andare ad inaugurazioni di ogni ordine e genere, purchè ci sia un nastro tricolore con “fotina” a favore e a misura di social”.

“A proposito di fotografie, mettiamo in guardia il sindaco ed il Presidente Toti: senza messa in sicurezza del territorio – concludono -, non sarà più possibile per loro augurare buona domenica da quei luoghi meravigliosi, troppo spesso utilizzati e ricordati solo come luoghi dai quali promuovere la propria immagine. Solo immagine, senza alcuna sostanza”.

L’articolo I porti della Spezia e Marina di Carrara protagonisti a Monaco per “Transport logistic 2023” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com