Frione fino all’ultimo: “Non siamo morti, mai visto menefreghismo in questa squadra”

“Finché la matematica non ci condanna c’è l’obbligo di sostenere questa squadra”. Lo Spezia piomba in zona retrocessione per la seconda volta dopo 109 giornate di serie A disputate nella propria storia, ma lo fa nel momento più difficile del campionato. Sono giorni di speranza e orgoglio per una parte della tifoseria, di scoramento e processi per un’altra. Chi si iscrive alla prima fazione è Marco Frione, per tanti anni leader della Curva Ferrovia che sapeva vincere le partite da sola ai tempi delle serie minori, rappresentante di una generazione che sognava la serie B e si è ritrovata molto più in alto.

Ora, di abdicare al sogno senza tentare fino all’ultimo minuto non si pensa neanche un po’. “Sostegno, perché non ho mai visto menefreghismo da parte dei calciatori. Ci sono limiti realizzativi e anche un po’ di sfiga, tra pali e traverse che avrebbero potuto raccontare un momento diverso – dice -. Dispiace in particolare per la partita con il Monza, che andava preparata diversamente a livello di cattiveria e di mentalità. Siamo entrati in campo spaventati e insicuri. Ma solo in quella partita”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com