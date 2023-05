Guccinelli: “La città dei diritti che vogliamo creare ha un posto nel cuore e negli spazi anche per gli animali”

“La Sarzana dei diritti che vogliamo creare insieme ha un posto nel cuore e negli spazi della città anche per gli animali”. Così il candidato sindaco del centrosinistra Renzo Guccinelli, che aggiunge: “Possiamo concedere giuste attenzioni a loro anche quando ci dedichiamo a bambini, famiglie in difficoltà e cittadini fragili, lasciati allo sbando da questa Amministrazione. Da sindaco, non mi risparmierò nella lotta all’abbandono e nel promuovere, insieme alle associazioni, le campagne di adozione.

Il mio piano prevede, però, anche altro: nuove aree verdi per la sgambatura dei cani, perché quelle di oggi sono del tutto insufficienti; un’area di sepoltura, per continuare a tenere vivo il ricordo anche quando non ci sono più; forme di aiuto, anche economico, per tutti gli anziani che hanno nei loro animali da compagnia l’unico conforto alla solitudine. Perché i principi di equità e giustizia sono universali – conclude – e non bisogna temere di estenderli a ogni campo della vita di una comunità”.

