I porti della Spezia e Marina di Carrara protagonisti a Monaco per “Transport logistic 2023”

I porti della Spezia e Marina di Carrara hanno inviato i loro massimi rappresentanti a Monaco di Baviera per l’edizione 2023 di “Trasnport logistic”, la fiera leader mondiale nella mobilità, logistica, It e supply chain management. Momenti centrali del programma di attività allo stand degli scali dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, nel quale sono rappresentate le varie attività pubbliche e private che continuano a essere l’espressione di innovazione e di efficienza, sono i risultati raggiunti, che sono esposti di nuovo in presenza dopo l’edizione del 2019.

E sono tanti gli obiettivi raggiunti. Quattro anni fa a Monaco l’Adsp aveva presentato il Centro unico dei servizi alla merce di Santo Stefano Magra, area operativa e piattaforma intermodale a soli 7 chilometri dal porto della Spezia, con La Spezia Port Service che ne è diventato gestore nel 2020, attivando tutte le procedure operative e informatiche.

