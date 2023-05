Il Milan ha la testa solo alla Champions League: “Ricordiamoci che si gioca su 180 minuti”

“Abbiamo eliminato Tottenham e Napoli, possiamo eliminare chiunque. L’Inter è favorita per gli altri, noi ce la vogliamo giocare. Bisogna tenere conto che si giocherà su 180 minuti”. Lo ha detto Stefano Pioli, tecnico del Milan, alla viglia della partita contro l’Inter che vale come andata della semifinale Champions League in salsa meneghina. In mezzo a quei 180 minuti ci sarà la trasferta del Picco contro uno Spezia assetato di punti salvezza.

Dubbio Leao, che ha un problema fisico. “Oggi ha svolto il lavoro come da programma, domani proverà a forzare e vedremo. Se sarà convocato potrà giocare, anche dall’inizio. Io sono sereno, saranno il giocatore e il dottore a dirmi se potrà essere della partita. Ha caratteristiche uniche, in sua assenza metteremo in campo altre caratteristiche. Saelemaekers alternativa? In allenamento l’avevo già provato diverse volte a sinistra, interpreta bene il ruolo e vedremo che scelte fare”.

