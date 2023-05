Imperia, Rita Elena (Insieme): «Una comunità sana è una comunità che si aiuta»

Imperia. «Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, cogli l’occasione per comprendere. (Pablo Picasso). Una società inclusiva deve eliminare ogni forma di discriminazione». Inizia così la riflessione di Rita Elenacandidata nella lista INSIEME, affrontando un argomento tanto delicato, quanto spinoso, come quello sull’inclusione sociale.

«Bisogna avere voglia di mettersi nei panni degli altri con uno sguardo autentico – continua Rita Elena – attento alle emozioni, ai contenuti, alle difficoltà, e ai particolari che contraddistinguono la vita di ciascuno di noi. In sostanza, un approccio positivo dalle molteplici sfaccettature. Una città viva e solidale può dirsi inclusiva solo quando alle diversità etcniche e socioeconomiche viene data la possibilità di crescere e di vivere dignitosamente all’interno di un sistema equo che ne rispetti le differenze e le pari opportunità. L’inclusione sociale è la misura aggregante che ci porta a valorizzare le

potenzialità di ciascun individuo al fine di migliorarne la qualità della vita. La diversità deve essere considerata un valore aggiunto. Accettando e comprendendo. Inclusione significa appartenere a qualcosa e sentirsi accolti. Troppe sono le differenze a causa delle quali le persone possono sentirsi escluse dalla società: etnia, sesso, credo religioso, cultura e disabilità. L’esclusione sociale dunque, riguarda l’impossibilità a partecipare pienamente alla vita della comunità».

» leggi tutto su www.riviera24.it