Lo Spezia perde Simone Bastoni per il finale di campionato. Il giocatore – dopo il forfait improvviso di Cremona – si è infatti sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale sinistro. Oggi intanto la squadra ha proseguito la preparazione a Follo in vista del match di sabato sera contro il Milan (impegnato domani nel derby di Champions). Gyasi e compagni hanno svolto attivazione muscolare seguita da esercitazioni tecniche, sviluppi offensivi e partitelle a ranghi contrapposti. Solo lavoro personalizzato infine per Zurkowski.

L’articolo Lesione muscolare per Bastoni, lavoro personalizzato per Zurkowski proviene da Citta della Spezia.

