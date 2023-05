No Skymetro, il comitato: “Incredibile, non esiste alcuno studio che giustifichi l’opera”

Genova. “Nessuno studio, nessun documento tecnico, nessun progetto. Sembra incredibile ma alla base dello Skymetro non esiste alcuno studio che lo giustifichi in maniera argomentata”. Lo sostiene il comitato Opposizione Skymetro – Valbisagno Sostenibile dopo una serie di richieste di accesso civico per per poter visionare gli atti e i documenti ufficiali che hanno portato all’assegnazione del finanziamento di questa opera.

Del primo accesso il comitato aveva già riferito lo scorso gennaio, quando aveva reso pubblica la “scheda intervento”, unico documento tecnico presente nel decreto di finanziamento a giustificazione dell’opera. “Si tratta del documento in cui si evince, ad esempio, che lo Skymetro comporterà il risparmio di 27 secondi ogni mezz’ora nei tempi di percorrenza o, altro esempio, la riduzione di 1,8% delle emissioni di CO2”, ricorda il comitato. Numeri che – aveva replicato l’assessore Campora in Municipio Bassa Valbisagno – si riferiscono all’intera Città metropolitana di Genova e non alla sola area coperta dallo Skymetro.

