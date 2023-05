“Non appoggiamo un candidato in particolare, ma gli elettori scelgano la discontinuità rispetto alla deriva imprenditorialistica dell’amministrazione Cozzani”

“Vogliamo chiarire la posizione del nostro partito che, a questa tornata elettorale, non sarà presente con una propria lista o con un candidato ufficiale all’interno di altre liste”. Così la segreteria del circolo Prc “Lucio Mori” di Porto Venere si esprime sull’imminente tornata elettorale nel piccolo comune del Golfo: “La scorsa tornata si era potuti arrivare ad un’unione del centro-sinistra quasi totale, anche e soprattutto per il ruolo propositivo e di coordinamento esercitato dal nostro partito, facendo confluire nella proposta “Porto Venere Bene Comune” sia le tradizionali forze politiche del centrosinistra del territorio, sia le spontanee proposte civiche che si opponevano alla linea palesata dal centrodestra nel primo mandato di Cozzani, concretizzando la proposta a candidato sindaco in Saul Carassale, segretario del circolo di Prc di Porto Venere. Il risultato, come noto, non è stato soddisfacente, premiando in maniera netta la proposta del centrodestra. Da quella data i quattro consiglieri eletti (Saul Carassale, Francesca Sacconi, Franco Talevi e Fabio Carassale) hanno lavorato congiuntamente, con tutti i mezzi politici possibili, a contrastare la deriva “imprenditorialistica” operata dalla giunta Cozzani, focalizzandosi con particolare attenzione ai temi urbanistici come la cessione dei beni demaniali e del conseguente Master Plan sulla Palmaria, operazione parallelamente condotta alla distruzione operativa del Parco Regionale di Porto Venere (con chiusura anche del Cea e delle attività svolte alla Torre Umberto I), alla chiusura e privatizzazione delle scuole di Porto Venere e Fezzano, al tentativo beffardo di espropriare un pezzo di area pubblica nei pressi di San Pietro definita sprezzantemente dalla maggioranza “frastaglio” ed in generale alla pochezza di proposta culturale avviata dal centrodestra (completamente scomparsi il teatro di qualità e la musica classica dal nostro cartellone stagionale), al progressivo degrado manutentivo dei tre paesi (riduzione aree verdi e sportive, assenza di investimenti in arredo urbano e giochi per bambini) e al costante ricorso alla esternalizzazione dei servizi comunali”.

Dal passato al presente, la nota politica spiega la posizione del partito: “Quello che purtroppo non è avvenuto è stato il consolidamento delle diverse anime di quell’esperienza, pur basata su condivise radici politiche, col suo naturale trasferimento di patrimonio umano e politico ad una nuova proposta elettorale. Gli ultimi mesi di mandato hanno anzi evidenziato alcune differenze di vedute a cui non si è saputo, o voluto, porre rimedio, che hanno frenato l’attività politica, tanto da concludere il mandato con la fuoriuscita di uno dei quattro consiglieri dal gruppo. Il 14 e 15 maggio i cittadini di Porto Venere si troveranno quindi a dover scegliere tra una lista in continuità con l’amministrazione di centrodestra precedente e ben tre liste che, con diversi punti in comune, hanno dichiarato la loro opposizione alle scelte fatte dalla giunta Cozzani. Forze che, con nostro estremo rammarico, hanno tuttavia fatto della “distanza” dalla precedente proposta e ancor più della totale estraneità alla logiche di “partito”, una loro bandiera, tanto da rendere sostanzialmente “impercorribile” un appoggio ufficiale e diretto ad qualsiasi delle tre proposte da parte di Rifondazione Comunista e del suo circolo locale. Questo non ci impedisce tuttavia di continuare a riconoscere le differenti vedute politiche tra candidato e candidato, argomento che per noi è assolutamente prioritario rispetto a valutazioni campanilistiche e personali sugli stessi, e tantomeno ci porta a denigrare lo strumento del voto, arrivando a consigliare l’astensione. Votare è un diritto, farlo bene è un dovere. Tra le liste di opposizione ci sono candidati sindaco che hanno lavorato con noi in passato, che hanno condiviso l’opposizione verso l’operato di Cozzani fin della sua prima giunta e candidati consiglieri che hanno radici politiche in questo partito, che hanno sostenuto con esso nel tempo battaglie democratiche, solidali, antifasciste. Invitiamo pertanto i cittadini a votare, onorando uno strumento di democrazia assoluta, scegliendo all’interno delle proposte alternative al centrodestra le posizioni più nettamente distanti dalla filosofia di impoverimento del bene pubblico e a favore di interessi privati palesata in dieci anni di amministrazione Cozzani.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com