Nuovi asfalti in via Costamagna e salita Piazza d’Armi a Imperia: ecco le modifiche al traffico

Imperia. Sono iniziati ad Oneglia i lavori di rifacimento del manto stradale di salita Piazza d’Armi, via Costamagna e via Privata Mazza. L’intervento, iniziato questa settimana, durerà fino a venerdì 19 maggio.

Per consentire l’avanzamento del cantiere nelle vie suddette è stato predisposto il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli non inerenti al cantiere.

Inoltre, nella fascia oraria di svolgimento dei lavori tra le ore 8:30 e le 18, verrà istituito un senso unico alternato regolamentato dai movieri disposti ai due lati della strettoia; nelle ore di inattività del cantiere, invece, tornerà il doppio senso di marcia in seguito allo spostamento delle attrezzature e dei materiali utilizzati.

