Nuovo contratto integrativo per oltre 4mila edili: sette nuove prestazioni di welfare aziendale accompagnano 90 euro in più in busta paga

Dopo più di un anno di confronti serrati e trattative a tratti infuocate è stato trovato l’accordo per il contratto integrativo che andrà a migliorare le condizioni reddituali e aumenterà le prestazioni di welfare aziendale a disposizione per oltre 4mila lavoratori del comparto edile.

Dal 1° giugno scatterà infatti l’aumento di 90 euro in busta paga (importo medio calcolato sullo stipendio di un operaio di 3° livello) legato agli aumenti dell’indennità di mensa e dell’indennità di trasporto e all’istituzione dell’Evr (Elemento variabile della retribuzione). Sono invece già in vigore le altre novità contrattuali contenute nell’accordo firmato nei giorni scorsi da Ance, Cna Costruzioni e Anaepa Confartigianato insieme alle sigle di categoria Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil.

Si tratta, nello specifico, di sette nuove prestazioni di welfare aziendale che vanno dai contributo scolastico per i figli (sino alla laurea) a quello a favore di dipendenti che hanno figli diversamente abili, passando per il premio natalità una tantum per i lavoratori che diventano genitori biologici o adottivi e per l’assegno incentivo giovani operai edili, previsto per gli under 29 che in 12 mesi dall’assunzione abbiano maturato in Cassa edile almeno 1.300 ore. Sono previsti inoltre il premio apprendistato per chi avrà conseguito la qualifica dopo aver svolto la formazione presso la Scuola edile spezzina, il premio passaggio generazionale ai lavoratori iscritti alla Cassa edile che inseriscono il proprio figlio nel settore e il sussidio per decesso del lavoratore causa malattia o infortunio sul lavoro.

In provincia il settore fa appunto riferimento alla Cassa edile, ente bilaterale che raccoglie insieme associazioni datoriali e sindacati, e riguarda più di 3mila dipendenti inquadrati in ambito industriale e mille in quello artigianale. L’indotto indiretto, che tiene conto del coinvolgimento di ingegneri, geometri, idraulici, carpentieri ed elettricisti, riguarda in totale 18mila lavoratori e si stima arrivi a coinvolgere ben 15mila famiglie. Numeri importanti, che in parte distolgono dai problemi che le 300 aziende spezzine incontrano quotidianamente sul fronte delle assunzioni.

