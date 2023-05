Piaggio Aerospace, ecco il nuovo bando di vendita: “Continuità produttiva, occupazione e solidità finanziaria”

Villanova d’Albenga. A poche settimane di distanza dall’insediamento dei due nuovi commissari Carmelo Cosentino e Davide Rossetti – chiamati a integrare l’organo commissariale guidato sino ad allora dal commissario unico Vincenzo Nicastro – e dopo averne ricevuto autorizzazione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), prende il via la nuova gara per la cessione degli asset di Piaggio Aereo e Piaggio Aviation, le due società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace.

Con la pubblicazione del relativo annuncio – che apparirà domani 10 maggio su alcune testate economico-finanziarie italiane e internazionali oltre che sul sito dell’amministrazione straordinaria – si riaprono dunque ufficialmente i termini per manifestare interesse all’acquisizione dei complessi aziendali del Gruppo.

