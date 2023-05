Pnrr, vertice in Regione sui progetti. Sindacati: “Tavoli di settore e ricadute occupazionali”

Liguria. Ammontano a 6,67 miliardi di euro le risorse destinate alla Liguria dal Pnrr e dal Piano nazionale complementare per la realizzazione di 4.215 interventi, secondo i dati già validati attraverso la piattaforma unica nazionale ReGiS al primo trimestre 2023.

Per fare il punto sul monitoraggio e avanzamento del lavoro svolto, oggi il presidente della Regione insieme al vicepresidente e assessore all’Agricoltura e alla Pesca, all’assessore all’Urbanistica, Formazione e Politiche abitative, all’assessore Infrastrutture, Ambiente e Protezione civile, all’assessore ai Trasporti e al Lavoro, all’assessore alla Sanità e al vicedirettore generale della Presidenza Iacopo Avegno, ha incontrato i segretari generali liguri Maurizio Calà (Cgil), Luca Maestripieri (Cisl), Mario Ghini (Uil), in attuazione del protocollo siglato tra le parti per la partecipazione e il confronto sul Piano Nazionale di ripresa e resilienza e il Piano nazionale per gli investimenti complementari.

