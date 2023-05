Rapallo: sospetta leptospirosi, cane sotto sequestro

La leptospirosi colpisce roditori, cani, gatti e anche l’uomo. A Rapallo c’è un caso sospetto che avrebbe colkpito un cane. Il sindaco Carlo Bagnasco ha emesso un’ordinanza, secondo quanto suggerito dall’Asl-4. Per evitare questa malattia per i cani è consigliabile il vaccino a cadenza annuale. Di seguito il testo dell’rdinanza

*****

Ordinanza Sindacale n. 14 / 2023

Oggetto: SEQUESTRO CON VINCOLO SANITARIO PER SOSPETTA LEPTOSPIROSI E

MISURE IGIENICO SANITARIE DA ADOTTARSI.

IL SINDACO

Vista la segnalazione di sospetta positività alla Leptospira del cane 380260070152796 pervenuta

al protocollo generale dell’Ente in data 02.05.2023 prot. 21.338 – così come integrata con nota

prot. 21.358 pervenuta nella medesima data – del Dipartimento di Prevenzione S.C. Sanità

Animale, Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – A.S.L. 4 Chiavarese;

Preso atto della richiesta contenuta nella medesima nota di emissione di ordinanza finalizzata ad

impedire l’eventuale diffusione del contagio in attesa di ulteriori accertamenti;

Richiamati il D.P.R. 320/1954 e l’ O.M. 4 settembre 1985,

Dato atto che il cane oggetto di segnalazione è stato così identificato dal veterinario denunciante:

cane..omissis.., razza ..omissis.., chip n. ..omissis..… nato il omissis;

Considerato che il cane di cui al chip oggetto di denuncia, da tesserino di identificazione animale

Regione Ligura, risulta di proprietà ..omissis.. C.F. ..omissis.. residente in ..omissis..

Dato atto che da informazioni assunte presso il veterinario denunciante il cane chip ..omissis..

risulta detenuto omissis CF. ..omissis.. e domiciliato in ..omissis.. presso l’abitazione ..omissis..

Preso atto che ai sensi dell’O.M. 4 settembre 1985 occorre:

• procedere ad isolare gli animali ammalati e sospetti dai sani

• non spostare gli stessi dal luogo di abitazione/ricovero in quanto anche le urine nella

leptospirosi sono infettive, anche per l’uomo;

Visto il Decreto L.vo 18/08/2000, n° 267 con particolare riguardo all’art. 50 comma 5, che

attribuisce al Sindaco il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti a tutela della salute

pubblica;

ORDINA

1) Il sequestro con vincolo sanitario, per le motivazioni sopra indicate del cane n. chip ..omissis..e

degli altri eventuali cani e/o altre specie recettive che si trovano presso l’abitazione/ricovero ove è

stato segnalato il sospetto caso di leptospirosi e/o sono mantenute in promiscuità o stretto contatto

con l’animale oggetto di accertamenti;

2) alla..omissis.., residente i..omissis..- CF. ..omissis.., nella qualità di ..omissis.. del cane n.

chip ..omissis.. il rispetto delle disposizioni sotto meglio indicate:

• isolare l’animale n. chip..omissis..e degli altri animali eventualmente presenti;

• non spostare gli stessi dal luogo di abitazione/ricovero tenuto conto altresì che le urine in

caso di leptospirosi sono infettive, anche per l’uomo;

• effettuare terapia antibiotica preventiva del cane e degli altri eventuali cani e/o altre specie

recettive che si trovano presso l’abitazione/ricovero sospetto caso di leptospirosi;

• procedere a derattizzazione accurata del ricovero e dei luoghi ove è stato segnalato il

sospetto di infezione;

• provvedere alla pulizia e a ripetute disinfezioni dei luoghi sospetti di infezione con prodotti

a base di cloro;

• curare con particolare attenzione l’igiene delle mani degli addetti all’accudimento

dell’animale;

3) al ..omissis.., residente in ..omissis.., ..omissis.. C.F. ..omissis.. nella qualità di ..omissis.. del

cane n. chip ..omissis.. il rispetto delle medesime prescrizioni previste per ..omissis.. qualora

abbia avuto contatti con il cane e/o lo stesso abbia trovato ricovero e/o sia stato mantenuto in

promiscuità o a stretto contatto con altri cani e/o altre specie recettive presso la sua abitazione;

4) di comunicare, all’Ufficio Igiene e Sanità del Comune di Rapallo, se nei giorni precedenti alla

comparsa della sospetta malattia furono allontanati animali dai luoghi di ricovero e/o detenzione e

e per quale destinazione

DISPONE

La notifica della presente, nei modi e nelle forme di legge ai soggetti meglio sopra identificati

INFORMA

che il sequestro dell’animale n. chip..omissis.. e degli altri eventuali cani e/o altre specie recettive

che si trovano presso l’abitazione/ricovero ove è stato segnalato il sospetto caso di leptospirosi e/

o sono mantenute in promiscuità o stretto contatto con l’animale oggetto di accertamenti è

revocato a seguito di apposita certificazione veterinaria che escluda la malattia e/o, in caso di

positività, che accerti la guarigione clinica conseguita;

che l’inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con

la sanzione amministrativa prevista dall’art. 16 del D.L.gs. 22 maggio 1999 n. 196 da € 1.549,37 a

€ 9.296,22;

RICORDA

che l’acquisizione di un cane da un altro proprietario (per la registrazione in anagrafe) e/o qualsiasi

variazione dati eventualmente intervenuta (variazione di residenza, numero di telefono ecc.) deve

essere comunicata entro trenta giorni all’ufficio veterinario competente per territorio entro trenta

giorni dalla stessa (art. 12 L.R. 23/2000)

MANDA

la presente al Comando Polizia Municipale per la notifica del presente provvedimento a soggetti

titolati al ricevimento dello stesso

INCARICA

À fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza

AVVERTE

Avverso al presente provvedimento è ammesso inoltre ricorso giurisdizionale amministrativo al

Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione

o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o

pubblicazione.

DISPONE

L’invio della presente ordinanza al:

• Dipartimento Prevenzione S.C. Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle

Produzioni Zootecniche A.S.L. IV Chiavarese

• al Comando P.M. per quanto di rispettiva competenza.

» leggi tutto su www.levantenews.it