Rapallo: “Strade frazionali più sicure, cone avevamo promesso”

Da Fabio Proietto consigliere comunale con delega alle frazioni

Continua la pulizia delle cunette a bordo delle strade frazionali. Macchine e spazzatrici sono in azione nelle strade di Via Landea, San Quirico d’Assereto e Montepegli.

“Ho proposto questi interventi fin dal primo anno del mandato – dichiara Fabio Proietto- oggi, con soddisfazione, finalmente posso dire che stiamo raggiungendo l’obiettivo di rendere le strade frazionali più sicure, come richiesto da molti nostri concittadini. Nelle prossime settimane, i lavori proseguiranno nelle altre frazioni.”

» leggi tutto su www.levantenews.it