Recco: itinerari spettacolari tra le torri, iniziativa delle “Arcate”

Da Elvira Bonfanti, Associazione Le Arcate

Presentazione della guida Di torre in torre. Itinerari spettacolari tra le torri genovesi della Riviera di Levante sabato 13 maggio, ore 18 Sala Polivalente Franco Lavoratori di Recco

Dopo i convegni Paesaggio e Immagini del Golfo Paradiso: dall’arte topografica ai social network con la mostra Istantanee dal Paradiso e quello dedicato a La valle del Tempo organizzati tra gennaio e aprile (negli spazi dell’Ex Officina Camatti e presso la Sala Polivalente a Recco), l’Associazione Le Arcate con la presentazione della guida Di torre in torre. Itinerari spettacolari tra le torri genovesi della Riviera di Levante di Carla Bruzzo, Ilaria Fioravanti e Maria Letizia Grasso prosegue – ancora una volta in collaborazione con altre realtà associative – la sua attività di organizzazione di eventi dedicati al territorio pensati per riflettere sulle sue straordinarie potenzialità e per far conoscere o riscoprire le sue spettacolari bellezze.

