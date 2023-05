Genova.A bordo di un autobus Amt in servizio a Sestri Ponente, i controllori aziendali lo avevano colto sprovvisto di biglietto. Ma lui, forse per provocare e provare a farla franca ha iniziato a spogliarsi, rimanendo nudo o quasi in mezzo agli altri passeggeri.

Questo l’episodio che ha visto protagonista un uomo, italiano di 65 anni residente in provincia di Napoli, che è andato in escandescenze durante il controllo dei biglietti. I controllori, a quel punto, hanno chiamato i carabinieri.

