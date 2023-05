Dall’Assemblea Popolare Tigullio

Venerdì 19 Maggio alle ore 20:30 presso l’ex-cinema in Piazza della Chiesa di Santa Vittoria 43 a Sestri Levante proietteremo il documentario “Sospesi” di Buzzz Share per raccontare le storie che tutti dovrebbero conoscere di quei sanitari che hanno scelto di non sottoporsi a un trattamento sperimentale.

