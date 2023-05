Sorpreso in autobus senza biglietto si denuda, arrestato

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri

L’episodio è avvenuto a bordo di un autobus Amt in servizio a Sestri Ponente dove i controllori aziendali avevano colto un passeggero sprovvisto di biglietto. L’uomo, un italiano di 65 anni residente in provincia di Napoli, dava in escandescenze e si denudava a scopo provocatorio. Anche con i militari intervenuti il comportamento dell’uomo non mutava, arrivando al punto di minacciarli e spintonarli nel tentativo di sfuggire al controllo. L’uomo è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di indicare le proprie generalità e sanzionato per atti osceni in luogo pubblico.

