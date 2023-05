“Treno soppresso e notte in stazione per lavoratori, turisti e residenti”

“Nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana, nel Levante e nelle Cinque Terre è andato in scena un disastro che ha coinvolto lavoratori, turisti e residenti. L’ultimo treno della notte per La Spezia, il regionale 12247 in partenza da Sestri Levante alle 23:01, prima viene annunciato con un ritardo di 55 minuti, poi viene direttamente soppresso. Manco a dirlo, il tutto “condito” con la consueta mancanza di informazione adeguata, e senza nessuna contromisura messa in atto per rimediare al disservizio. Semplicemente, le persone si sono ritrovate a dover aspettare tutta la notte in stazione, fino alle 5 del mattino, per il primo treno utile per poter rientrare a casa! Solo pochi fortunati che hanno potuto usufruire dell’Iintercity che sosta a Levanto e Monterosso e che dovevano andare direttamente a Spezia sono riusciti a passare la notte nel proprio letto, per tutti gli altri – a Riva Trigoso come a Moneglia, a Deiva come a Framura, a Bonassola come a Vernazza, a Corniglia come a Manarola e Riomaggiore – le (poche) panchine in stazione”. Si apre così l’intervento del Comitato dei cittadini e delle categorie ricorrenti al Tar sul Contratto di servizio.

Per il comitato “Trenitalia ha dimostrato ancora una volta di non essere in grado di affrontare adeguatamente una situazione di emergenza. Un guasto, che sia ad un treno o ad uno scambio può accadere, ma il punto sono le contromisure da mettere in campo per mitigare il disagio ai passeggeri, che potevano andare dal far fermare l’IC in tutte le stazioni, al far partire un treno straordinario, fino a fornire un servizio bus sostitutivo. Nulla di tutto questo è stato fatto, e come si è detto prima, anche l’informazione agli utenti è stata del tutto inadeguata”.

