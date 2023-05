Ventimiglia wine festival: aperte le iscrizioni per la wine masterclass

Ventimiglia. A poche settimane dall’avvio della seconda edizione del Ventimiglia Wine Festival 2023, in calendario dal 26 al 28 maggio nelle vie e piazze del centro storico e realizzata in collaborazione di Marina Development Corporation (MDC), sono aperte le iscrizioni per la Wine Masterclass in programma sabato 27 maggio dalle ore 18 presso il nuovo ristorante Venti di piazza Colletta nello scenario di Ventimiglia Alta.

Promossa e organizzata da MDC, la degustazione guidata ha come tema il “Viaggio tra le Bollicine d’Italia”, un appassionante tour da nord a sud dello Stivale per conoscere le eccellenze e le novità degli spumanti italiani. A condurre la Masterclass, torna anche quest’anno la talentuosa Cristina Mercuri, DipWSET, Wine Educator e prima donna italiana candidata Master of Wine. Tra le 12.000 persone al mondo in possesso del prestigioso Diploma WSET, Mercuri è Founder e Head of Education di Wine Club, accademia innovativa nella didattica del vino, presenter per i più importanti eventi sul vino in Italia (come Vinitaly e Milano Wine Week), VDP Ambassador per l’Italia, oltre che Sherry e Cava Educator.

