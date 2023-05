Al PalaCorradi di Arenzano il Concentramento U17 femminile per le finali nazionali

Arenzano. Il Basket Pegli ospiterà al PalaCorradi di Arenzano uno dei Concentramenti U17 femminili che determinerà due delle compagini che si giocheranno lo Scudetto alle Finali Nazionali, in programma a Pordenone dal 29 maggio al 4 giugno. Sarà la società arancioblù a ospitare la kermesse giovanile, alla quale prenderanno parte le venete della Pallacanestro Femminile Mestre, le piemontesi di Basket Castelnuovo Scrivia, le lombarde dell’Ororosa Bergamo e le emiliane di Basket San Lazzaro.

La Pallacanestro Femminile Mestre, società cestistica dell’omonimo comune, situato nel veneziano, ha conquistato l’accesso al Concentramento U17 grazie allo spareggio contro Belvedere Trento, valevole per il quinto posto in campionato, vinto per 57-50 sul campo neutro del PalaCavazzale, a Monticello Conte Otto.

» leggi tutto su www.genova24.it