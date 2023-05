Assunzioni nel mese di maggio: previste 6.260 di durata superiore a 1 mese o a tempo indeterminato

Genova. Nel mese di maggio, in provincia di Genova si prevedono 6.260 assunzioni di durata superiore ad 1 mese o a tempo indeterminato (20.740 per il trimestre maggio-luglio), in lieve calo rispetto al 2022. Salgono invece a quota 12.510 le entrate programmate nel mercato del lavoro in Liguria, che entro luglio diventeranno 43.740.

Lo dice il bollettino mensile del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in accordo con Anpal per monitorare i fabbisogni occupazionali delle imprese dell’industria e dei servizi con almeno 1 dipendente.

