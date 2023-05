Aveto. L’esperienza unica di un viaggio nel tempo: rese note le date delle visite guidate alle Agoraie

Dal Centro di Educazione Ambientale del Parco dell’Aveto

Come tutte le estati, anche quest’anno il Parco dell’Aveto ha in programma alcune visite guidate alla Riserva Naturale Orientata delle Agoraie, gioiello naturalistico, situato all’interno della Foresta Demaniale delle Lame e visitabile solo su autorizzazione rilasciata dai Carabinieri Forestali. Si tratta di un’escursione di alto valore naturalistico che permetterà al visitatore di compiere un viaggio indietro nel tempo, fin nell’era dell’ultima glaciazione (10-20000 anni fa), quando sui versanti nord del Monte Aiona si trovavano piccoli ghiacciai, e di osservare laghetti di origine glaciale, rari per l’Appennino ligure, morene, “relitti glaciali” e “piante carnivore” che, con le loro foglie modificate, catturano gli insetti per procurarsi le sostanze necessarie per il proprio sostentamento.

