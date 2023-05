Baschirotto da Lecce: “Siamo a +4 sullo Spezia con lo scontro diretto in casa: è nelle nostre mani”

“E’ ancora tutto nelle nostre mani in queste quattro partite e noi ci crediamo. Creiamo tanto anche se abbiamo difficoltà a segnare. Ci manca il gol, ma lo troveremo in fretta”. Lo ha detto Federico Baschirotto, difensore del Lecce, dopo la sconfitta contro il Verona. “C’è delusione da parte di tutti perché ci tenevamo. Siamo a +4 sullo Spezia e con lo scontro diretto in casa. Dobbiamo ritrovare l’entusiasmo e portare a casa l’obiettivo”.

Secondo Baroni affrontare la Lazio alla prossima è l’ideale. “Sei libero di testa e non hai nulla da perdere, vai in campo spensierato – conferma il difensore -. Nelle ultime partite ci si gioca tanto e un po’ di pressione è normale. Non dobbiamo farci sopraffare, ma rimanere sereni e mettere in campo la nostra qualità. Siamo un gruppo unito e lo stesso devono essere i nostri tifosi, che ci possono dare una grossa mano. Siamo delusi come loro, ma ora dobbiamo andare avanti.”.

