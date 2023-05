Bettola di Caprigliola, torna per un mese il senso unico alternato

Dalle 7.00 di domani, giovedì 11 maggio, alle 19.0 di domenica 11 giugno, torna il senso unico alternato alla Bettola di Caprigliola, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della rotatoria e della nuova viabilità. Ne dà informazione il Comune di Aulla, che ha ricevuto comunicazione in merito da Anas. “Purtroppo, alcune opere previste interferiscono con la sede stradale, quindi Anas si vede costretta a chiudere la corsia di marcia in direzione Santo Stefano Magra”, spiega Palazzo civico.

Appreso del ritorno al senso unico alternato, il sindaco aullese Roberto Valettini ha scritto all’ingegner Stefano Liani di Anas per raccomandare l’uso dei movieri per la regolamentazione del traffico, soprattutto negli orari di punta, quindi dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

