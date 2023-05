Sanremo. Brillanti risultati dei canottieri sanremesi nelle regate interregionali di Genova e nazionali di Corgeno. A Genova il due senza under 17 dei gemelli Roberto ed Alberto Strazzulla ha vinto la selezione liguria-toscana e si sono qualificati per il Meeting Nazionale di Piediluco, il doppio under 17 di Leonardo Arosio e Diego Consonni ha conquistato l’argento e d anch’esso la qualificazione per Piediluco (primi due equipaggi per disciplina).

Sempre a Genova vittorie per Elena Cioni sia in singolo che in quattro di coppia cadette e del quattro di coppia under 17 dei gemelli Strazzulla, Consonni e Arosio, bronzo per Steve Mc Laren nel 7:20 allievi C.

