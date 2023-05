Alle 19.30 circa nella Val Petronio a Campegli, comune di Castiglione Chiavarese, da un’auto posteggiata si sono sprigionate fiamme. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari che, essedo la vettura a benzina, hanno impiegato schiumogeno. Il rogo è stato contenuto e non vi sono state persone ferite o ustionate. Difficile stabilire le cause dell’incendio; sono in corso accertamenti ma sembra escludersi ogni ipotesi di colpa o dolo.

