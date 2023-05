Cogorno: pubblicato bando per stazioni ricarica di veicoli elettrici

Dal Comune di Cogorno

Anche il Comune di Cogorno attiverà dei punti per ricaricare i veicoli elettrici. Sul sito istituzionale del Comune è stato pubblicato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’installazione e la gestione delle stazioni di ricarica. Previsti un impianto di ricarica “high power” in via Divisione Coduri, dal lato del palazzo comunale di piazza Aldo Moro 1, ed un impianto “normal power” (a 22 kilowatt di potenza) in località Panesi. La scadenza delle offerte è fissata entro il 29 maggio 2023. L’amministrazione comunale intende introitare un canone annuo di concessione per una durata minima di 10 anni.

