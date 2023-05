Corvetto, nuove transenne anti attraversamento selvaggio. Strisce pedonali? “Bloccherebbero il traffico”

Genova. Saranno installate nuove transenne in piazza Corvetto per impedire gli attraversamenti pedonali “selvaggi” davanti alla galleria Bixio, diventati all’ordine del giorno da quando il sottopasso di via Roma è chiuso per i lavori del nodo ferroviario. Nulla da fare, al momento, per gli attraversamenti pedonali proposti dall’ex assessore Stefano Balleari. La motivazione? Bloccherebbero il traffico in uno snodo nevralgico del centro cittadino.

“Ho chiesto di mettere ulteriori transenne per evitare che la gente possa attraversare abusivamente – spiega Andrea Carratù, presidente del Municipio Centro Est -. Chiuderemo da via Roma all’entrata carraia della Prefettura e poi tutta l’aiuola di fronte all’Nh Hotel. I dissuasori non bastano, le persone si buttano in mezzo alla strada, giovani e vecchi, ed è molto pericoloso”.

