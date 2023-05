Il Giro sulle strade spezzine, chiusure dalle 10

Scatterà due ore e mezza prima del passaggio della carovana rosa la chiusura delle strade spezzine interessate dall’11ma tappa del Giro d’Italia, che partirà mercoledì 17 maggio alle 11.30 da Camaiore, diretta a Tortona. La chiusura delle arterie interessate è attesa indicativamente dalle 10.00. Questa ad esempio l’indicazione diffusa oggi alla cittadinanza dal Comune di Arcola, che prevede il transito dei corridori sul proprio territorio comunale tra le 12.20 e le 12.40. Di competenza provinciale e statale le strada in questione: i ciclisti entreranno in Liguria dalla Toscana e percorreranno la Ss 432 della Bocca di Magra, proseguendo poi lungo la Ss1 Aurelia; quindi l’arrivo a Fornola, dove imboccheranno la Ripa, strada provinciale, quindi, sempre competenza di Via Veneto, la Sp 10, fino al Bivio di Padivarma: lì i corridori seguiteranno a risalire la Val di Vara tornando sull’Aurelia, uscendo poi dallo Spezzino dopo aver superato il Bracco; come segnalato dal Comune arcolano, prevista in concomitanza del passaggio del Giro anche la chiusura della Sp 331, seppur non direttamente solcata dalle bici. Atteso un dispositivo unitario della Prefettura della Spezia che andrà a regolare chiusure e riaperture su tutto il tratto toccato dalla corsa, sia per quanto concerne le strade provinciali, sia per quelle statali. Qua sotto, dal sito ufficiale del Giro d’Italia 2023, altimetria e planimetria della tappa.

