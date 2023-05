Il migliore ceviche ecuadoriano della Liguria: il concorso di cucina per promuovere la “gastrodiplomazia”

Genova. Un concorso culinario per decretare il miglior ceviche della Liguria e promuovere la cultura ecuadoriana a Genova e in tutta la regione. Questo è l’iniziativa presentata questo pomeriggio dal Consolato dell’Ecuador a Genova e che prenderà il via alla fine di giugno con la prima selezione dei dieci cuochi finalisti.

Il ceviche, ricetta a base di pesce crudo e marinatura speziata, è uno dei piatti tipici della cucina sudamericana che trova la sua massima espressione nella tradizione dell’Ecuador, paese che può vantare una grande varietà ambientale e, quindi, la massima qualità per quanto riguarda i suoi ingredienti. Tra questi spicca il gambero, le cui varietà delle Ecuador si distinguono per dimensioni e sapore.

